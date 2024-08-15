В офисе Зеленского сообщили, что Запад был в курсе атаки на Курскую область

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами. Об этом пишет РИА Новости.

Он пояснил, что партнеры обсуждали эту тему, «не на публичном уровне». Однако многие представители страны Запада официально заявляли, что не знали о готовящейся атаки на российский регион.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов опроверг сообщения о полном контроле Суджи ВСУ.