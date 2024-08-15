ВСУ атаковали город в Курской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Льговом в Курской области ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирной в своем Telegram-канале.

«Двое жителей получили ранения после падения обломков. Они госпитализированы в местную ЦРБ и получают медицинскую помощь», — написал врио губернатора.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. 12 августа Смирнов заявил, что под оккупацией ВСУ в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области.

15 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ изменили тактику в Курской области. Военный считает, что Украина пытается создать бреши в обороне российских войск и снизить их плотность.

Ранее российские военные освободили село в Курской области.