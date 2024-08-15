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Алаудинов сообщил о заслонах от ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил, что ВС РФ на Суджанском направлении сделали заслоны от ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска ведут зачистку от украинской армии населенных пунктов Суджанского района Курской области, сделаны «заслоны». Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

«На том участке, где я сейчас нахожусь, Суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты», — сказал он.

До этого Алаудинов заявлял, что на его участке на Курском направлении «идет работа по завершению блокирования ВСУ».

По его информации, около 12 тыс. украинских солдат приняли участие в атаке на Курскую область.

Военкор Александр Сладков заявлял, что украинские военные в Курской области переодеваются в гражданскую одежду и форму российской армии.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области.

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