Вооруженные силы РФ освободили село Мартыновка в Курской области. Об этом сообщил командир «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

«На Суджанском направлении очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты. Мартыновку уже зачистили. Черкасское Поречное и Русское Поречное мы зачищаем», — заявил он.

14 августа Апты Алаудинов заявлял, что изначальный план ВСУ подразумевал захват Курской и части Белгородской областей России, однако потерпел неудачу.

До этого командир спецназа «Ахмат» сообщил, что около 12 тыс. солдат ВСУ приняли участие в атаке на Курскую область. Как отметил генерал-майор, военное командование Украины не предусмотрело, что российские бойцы будут сражаться до конца и не станут отходить назад.

Военкор Александр Сладков заявлял, что украинские военные в Курской области переодеваются в гражданскую одежду и форму российской армии.

Ранее сдавшийся в плен боец ВСУ заявил, что фашизм на Украине нужно истреблять.