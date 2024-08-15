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Алаудинов сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ не смогли взять Курскую область и поменяли тактику

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику в Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.

По его словам, ВСУ планировали взять Курскую область 11 августа, но у них не получилось.

Алаудинов считает, что Украина пытается создать бреши в обороне российских войск и снизить их плотность. Он также полагает, что противник стремится «раздергать» ВС России, но у него это также не получится. Командир «Ахмата» заверил, что ситуация находится под контролем, а ВСУ продолжают нести потери.

До этого Алаудинов рассказал, что российские военнослужащие постепенно уничтожают подразделения Вооруженных сил Украины на Курском направлении, обстановка рабочая. По словам Алаудинова, на его участке на Курском направлении «идет работа по завершению блокирования ВСУ».

Ранее в России исключили новую мобилизацию из-за обострения ситуации на границе.

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