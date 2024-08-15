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ВСУ ударили по городу в Херсонской области

Сальдо: ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки, поврежден газопровод

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрел производился из ствольной артиллерии. В результате атаки ВСУ несколько домов местных жителей и газопровод получили повреждения.

Также глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявлял о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры в подконтрольной Украине части Херсонской области.

В ночь на 15 августа серия взрывов произошла в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации в сентябре 2022 года по итогам референдума. Регион расположен в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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