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Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

Минобороны РФ показало кадры поражения «Козака» ВСУ «Ланцетом» в Курской области

Боевая бронированная машина (ББМ) «Козак» Вооруженных сил Украины была поражена российскими военными в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Ведомство опубликовало видеозапись, предположительно, снятую с разведывательного беспилотника, с обнаружением украинской техники и ударом по ней.

«Разведчики группировки «Север» продолжают выжигать технику ВСУ в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что обнаруженный разведкой «Козак» был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет».

15 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что на его участке на Курском направлении «идет работа по завершению блокирования ВСУ».

Военкор Александр Сладков заявлял, что украинские военные в Курской области переодеваются в гражданскую одежду и форму Вооруженных сил РФ для диверсий.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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Операция на Украине
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