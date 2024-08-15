Атака украинских военных на Курскую область не меняет общего хода противостояния с РФ — Украина по-прежнему проигрывает в военном конфликте. Таким мнением поделился отставной дипломат и бывший советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден в статье для журнала The American Conservative.

«В конечном итоге Украина проигрывает в конфликте», — отметил он.

По мнению Кардена, решение Украины вторгнуться на территорию РФ демонстрирует российской стороне тот факт, что «ей не с кем вести переговоры» об урегулировании конфликта.

Бывший дипломат также считает, что ВСУ не смогли бы атаковать Курскую область без одобрения и материальной поддержки властей США.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Госдуме назвали два главных вывода после атаки ВСУ на Курскую область.