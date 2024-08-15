Двое красноярцев хотели купить у командира воинской части тротил для подрыва вышек связи

Второй Восточный окружной военный суд назначил наказание двум жителям Красноярского края, которые хотели подорвать вышки связи. Об этом сообщили в Telegram-канале суда.

По данным суда, мужчины были противниками действующей в РФ власти. Для выражения своего негативного отношения они хотели подорвать вышки связи. Также обвиняемые считали, что данное оборудование негативно влияет на здоровье людей.

Для реализации планов мужчины обратились к командиру одной из воинских частей региона. Они хотели купить у него тротил, конденсаторную подрывную машинку и электродетонаторы. Однако военный осознавал опасность их действий, в связи с чем обратился в ФСБ. После передачи муляжа взрывчатого вещества Назарчук и Коромыслов были задержаны.

Суд назначил мужчинам шесть и семь лет лишения свободы. Первые три года они проведут в тюрьме, после чего их переведут в исправительную колонию строгого режима. Также суд наложил на обвиняемых штраф в размере 300 тыс. рублей. Приговор на текущий момент в законную силу не вступил.

До этого ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области. По данным ведомства, у двух задержанных граждан РФ изъяли самодельные зажигательные и взрывное устройства.

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