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Умер основатель «Соколов России» Харчевский

Глава Липецкой области: умер основатель авиагруппы «Соколы России» Харчевский

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Военный летчик-снайпер, основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александр Харчевский умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Глава региона назвал Харчевского «человеком-легендой, который всю жизнь прожил на предельных режимах». По словам Артамонова, летчик за свою карьеру провел более 50 учебных боев, в которых участвовали иностранные специалисты. Также основатель группы принимал участие в авиашоу вплоть до 2015 года, пока не достиг предельного возраста для военной службы, отметил губернатор.

«Соболезную родным и близким. Вечная память настоящему летчику, человеку, патриоту и герою нашей страны», — написал глава региона.

Пилотажная группа «Соколы России» была основана в 1993 году на базе Липецкого авиацентра ВВС РФ. Ее целями стали совершенствование навыков полетов истребителей в группе, демонстрация маневренных возможностей самолетов Су-27 и профессиональная подготовка летчиков.

В июле стало известно, что умер начальник управления государственной экспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев. Военному был 61 год.

Ранее депутат Артур Чилингаров скончался в 84 года после тяжелой болезни.

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