Военкор заявил, что ВСУ в Курской области переодеваются в форму российских военных

Украинские военные в Курской области переодеваются в гражданскую одежду и форму Вооруженных сил РФ. Об этом заявил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины использовали подобный метод в Мариуполе весной 2022 года, но «чтобы просочиться из города».

Теперь, по его информации, это происходит в Курской области, «что особо опасно». Таким образом ВСУ пытаются вести диверсионную работу в серых зонах и в тылу ВС РФ, подчеркнул Сладков.

Он считает, что введенный в регионе режим контртеррористической операции позволяет РФ «применить самый широкий спектр возможностей в определении» переодетых украинских военных. Этот режим в том числе предусматривает создание отдельной группировки, в которую входят представители ФСБ, МВД, Росгвардии, Минобороны, МЧС и других ведомств, добавил военкор.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ в Курской области используют американскую тактику.

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