В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

Ранним утром в Белгородской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, летательный аппарат сбили в 7:15 мск. Там заявили, что российские военные пресекли попытку украинских военных совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников два населенных пункта.

По его словам, в селе Отрадное после сброса взрывного устройства с дрона ВСУ различные повреждения выявлены в частном хозяйстве: пробита кровля, выбиты окна в доме, посечен фасад, а также летняя кухня. Кроме этого, сильно поврежден легковой автомобиль, полностью сгорели два транспортных средства.

В селе Петровка в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены заборы и кровли. Полностью сгорел автомобиль. Также повреждена линия электроснабжения. Жители одной улицы временно остаются без света, сообщил губернатор.

Ранее в Белгородской области начал действовать режим ЧС регионального уровня.