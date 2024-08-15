Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным главы Херсонской ОВА, после взрывов в минувшие сутки были повреждены «объекты критической инфраструктуры» в регионе. Однако Прокудин не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.

Херсонская область — регион России, который находится в нижнем течении Днепра. Край омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.

При этом украинская сторона не признает его легитимность, более того, продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, тогда как правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года после взрыва на Крымском мосту. Воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко и на всей территории страны. Атаки проводятся исключительно по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, а также военного управления и связи.

Ранее в Верховной раде Украины обвинили Сырского в готовности капитулировать.