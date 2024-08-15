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Стало известно имя наемника ВСУ, который изнасиловал женщину в Харьковской области

РИА: изнасиловавший женщину наемник ВСУ из Франции воевал в Ираке и Сирии

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Личность одного из наемников ВСУ из Франции, которые насиловали жительницу харьковского села, удалось установить. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк.

По его словам, предполагаемый насильник — 35-летний гражданин Республики Франция по имени Барат Максим Роджер Генри. Установлено, что мужчина участвовал в боях в Сирии и Ираке на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара.

При этом у Генри уже есть судимость за домашнее насилие в отношении своей жены, обратил внимание Лисняк.

До этого жительница села Глубокое Харьковской области обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании. По ее словам, пьяные наемники ворвались к ней в дом, избили и изнасиловали. При этом она вспоминает, что они говорили по-французски. Женщина призналась, что после случившегося она несколько дней просидела в погребе, боясь выйти на наружу. Через неделю ее вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные.

Лисняк заявил, что против Генри возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Наемничество». Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее СК РФ назвал имена двух фигурантов дела о нападении на Курскую область.

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