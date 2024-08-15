Друг командира ВСУ прокомментировал его участие в атаке на Курскую область

Друг командира бригады ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий удивился его участию в атаке на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию, что было», — рассказал он.

По словам Дмитрия, они с другом провели детство в Скадовске в Херсонской области и воспринимали РФ как «старшего брата».

До этого СК РФ назвал имена двух фигурантов дела о нападении на Курскую область. Ими стали командующие 22-й отдельной механизированной бригадой и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее контрактники ВС РФ спасли срочника, отбившего первые атаки на Курскую область.