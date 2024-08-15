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В США оценили военный потенциал Израиля в борьбе против ХАМАС

NYT: Израиль исчерпал свой военный потенциал в борьбе против ХАМАС

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Dylan Martinez/Reuters

США считают, что израильские военные достигли предела своих возможностей в борьбе с ХАМАС в секторе Газа, дальнейшее урегулирование кризиса возможно лишь при помощи дипломатических методов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сделала гораздо больше, чем предполагали в Вашингтоне. Сегодня израильские военные могут свободно перемещаться по Газе, половина лидеров ХАМАС была ликвидирована, а поставки из Египта в Газу Израиль взял под контроль. При этом Иерусалим не смог добиться возвращения заложников военными методами.

Источники считают, что ХАМАС был ослаблен, но полностью уничтожить его представители ЦАХАЛ не смогут. Дальнейшие военные действия только усугубят положение мирных жителей Газы, но не помогут вернуть заложников домой, говорится в публикации.

До этого советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа пройдет 15 августа в Катаре.

Ранее Нетаньяху оценил шансы договориться по Газе после покушения на Ханию.

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