Соединенные Штаты отстают от уровня производства вооружений в России, ориентируясь на прибыль, а не на фактическое количество. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.

«Если все пойдет по плану, к концу 2025 года США и их союзники по НАТО смогут производить около двух миллионов снарядов калибра 155 миллиметров в год. Это покажется не столь впечатляющим, если учесть, что с начала войны и до сегодняшнего дня Россия уже увеличила общее годовое производство артиллерийских снарядов до трех миллионов единиц», — сообщает журнал.

Издание обвиняет Пентагон в том, что для американского военного ведомства первостепенным является не количество, а стоимость произведенных снарядов, которые поставляются Украине — чем выше стоимость, тем лучше, по мнению Пентагона, утверждает издание.

До этого ВСУ недополучили 20 тысяч боеприпасов при закупке снарядов Чехией.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что Украина будет получать десятки тысяч боеприпасов ежемесячно в рамках чешской инициативы.