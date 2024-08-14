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Казармы немецких войск в Кельне открыли после предполагаемой диверсии

ВС ФРГ: казармы военных в Кельне открыли после проникновения неизвестных

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Global Look Press

Казармы немецких войск в городе Кельне открыли после предполагаемой попытки диверсии. Об этом сообщается в аккаунте территориального командования Вооруженных сил Германии в социальной сети X (бывший Twitter).

В заявлении отмечается, что следователи уже завершили сбор доказательств на месте инцидента. При этом злоумышленников, которые проделали дыру в заборе казармы возле системы питьевого водоснабжения, пока не поймали.

«Казармы снова открыты. <...> Питьевая вода в казармах проверяется в целях безопасности», — говорится в публикации.

14 августа газета Der Spiegel со ссылкой на источники рассказала, что в казармы немецких войск в городе Кельне проникли неизвестные. По данным журналистов, посторонние могли намеренно загрязнить воду на территории объекта.

Позже информацию подтвердило военное руководство Германии. На фоне произошедшего личному составу временно запретили входить на закрытую территорию, а также употреблять питьевую воду.

В тот же день на авиабазе НАТО в немецком городе Гайленкирхене повысили уровень безопасности. Решение было принято из-за диверсии на военном объекте в городе Кельне.

Ранее в Германии решили не выделять дополнительные средства на модернизацию армии.

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