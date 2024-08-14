Появилось видео пролета российских бомбардировщиков над Балтийским морем

Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Видео с их полетом опубликовали в Минобороны России.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около 5 часов», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, а также над Северной Атлантикой и Арктикой.

До этого истребители Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России провели патрулирование над Черным морем.

Уточняется, что полет прошел над нейтральными водами Черного моря в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Незадолго до этого российский летчик предотвратил столкновение Ан-30 с истребителем «коалиции» в Сирии.

Ранее в МО РФ рассказали об ударе российских истребителей по скоплению живой силы ВСУ.