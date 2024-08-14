ВСУ недополучили 20 тысяч боеприпасов при закупке снарядов Чехией

Чешский сенатор Лукаш Вагенкнехт на заседании комитета по надзору за общественными фондами заявил, что при закупке боеприпасов Чехией для Украины было переплачено 1,4 млрд крон (около $60 млн). Об этом пишет издание Aktualne.

Отмечается, что из-за этого ВСУ недополучили 20 тысяч боеприпасов.

«Речь идет о расточительном обращении с 1,4 млрд [крон] в сфере боеприпасов», — поделился сенатор.

Отмечается, что чешские депутаты будут дальше расследовать факты переплаты при закупке снарядов.

До этого президент Чехии Петр Павел говорил, что Украина получит по 50 тысяч боеприпасов в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы, а с сентября по конец года — по 80-100 тысяч боеприпасов ежемесячно.

Чешское издание iDNES писало, что некоторые балканские страны не хотят продавать боеприпасы Чехии из-за их поставок на Украину.

Кроме того, инициатива о приобретении вооружений для украинских войск также была раскритикована в Чехии из-за предполагаемой маржи оборонных предприятий.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что Украина будет получать десятки тысяч боеприпасов ежемесячно в рамках чешской инициативы.