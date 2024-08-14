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ВСУ недополучили 20 тысяч боеприпасов при закупке снарядов Чехией

Сенатор Вагенкнехт: Чехия переплатила $60 млн при закупке снарядов для Украины

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Sofiia Gatilova/Reuters

Чешский сенатор Лукаш Вагенкнехт на заседании комитета по надзору за общественными фондами заявил, что при закупке боеприпасов Чехией для Украины было переплачено 1,4 млрд крон (около $60 млн). Об этом пишет издание Aktualne.

Отмечается, что из-за этого ВСУ недополучили 20 тысяч боеприпасов.

«Речь идет о расточительном обращении с 1,4 млрд [крон] в сфере боеприпасов», — поделился сенатор.

Отмечается, что чешские депутаты будут дальше расследовать факты переплаты при закупке снарядов.

До этого президент Чехии Петр Павел говорил, что Украина получит по 50 тысяч боеприпасов в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы, а с сентября по конец года — по 80-100 тысяч боеприпасов ежемесячно.

Чешское издание iDNES писало, что некоторые балканские страны не хотят продавать боеприпасы Чехии из-за их поставок на Украину.

Кроме того, инициатива о приобретении вооружений для украинских войск также была раскритикована в Чехии из-за предполагаемой маржи оборонных предприятий.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что Украина будет получать десятки тысяч боеприпасов ежемесячно в рамках чешской инициативы.

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