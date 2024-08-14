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Российские войска пресекли попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области

МО: ВС РФ пресекли попытки мобильных групп ВСУ прорваться вглубь Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные пресекли попытки бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться вглубь Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в отражении атак мобильных групп противника участвуют подразделения группировки ВС РФ «Север». Для пресечения прорывов российские войска используют авиацию, беспилотники и артиллерию.

Отмечается, что враг пытался прорвать оборону ВС РФ в районах населенных пунктов Семеновка, Левшинка, Скрылевка, Камышное и Алексеевский, а также атаковал в районе Коренево, Погребков, Русского Поречного, Ольговки и Черкесского Поречного.

Уточняется, что российским военным удалось уничтожить две группы солдат ВСУ на пикапах в районе Мартыновки.

В Минобороны также рассказали, что за сутки украинские войска потеряли 1925 солдат в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Большей части военных противник лишился в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг».

Ранее командир «Ахмата» назвал число участвующих в боях в Курской области солдат ВСУ.

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