Российские войска пресекли попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области

Российские военные пресекли попытки бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться вглубь Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в отражении атак мобильных групп противника участвуют подразделения группировки ВС РФ «Север». Для пресечения прорывов российские войска используют авиацию, беспилотники и артиллерию.

Отмечается, что враг пытался прорвать оборону ВС РФ в районах населенных пунктов Семеновка, Левшинка, Скрылевка, Камышное и Алексеевский, а также атаковал в районе Коренево, Погребков, Русского Поречного, Ольговки и Черкесского Поречного.

Уточняется, что российским военным удалось уничтожить две группы солдат ВСУ на пикапах в районе Мартыновки.

В Минобороны также рассказали, что за сутки украинские войска потеряли 1925 солдат в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Большей части военных противник лишился в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг».

Ранее командир «Ахмата» назвал число участвующих в боях в Курской области солдат ВСУ.