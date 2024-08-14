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Россия проводит закрытые консультации с партнерами по Курской области

МИД: РФ консультируется с дружественными странами по атакам на Курскую область

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник завил во время брифинга, что Россия проводит закрытые консультации с дружественными странами по поводу атак на Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас идут, скажем так, консультации в закрытом режиме, и я думаю, что наши партнеры самостоятельно смогут высказать свою точку зрения по отношению к тем процессам, которые происходят», — подчеркнул Мирошник.

Он привел в пример неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», на котором представители ряда африканских государств, Китайской Народной Республики и ряд других стран высказали озабоченность по поводу ситуации на Курском направлении.

До этого МИД Китая в связи с атакой ВСУ на Курскую область призвал все стороны соблюдать «три принципа охлаждения ситуации». Один из них гласит, что боевые действия не должны распространяться вовне.

Тем временем в МИД Казахстана напомнили, что всегда выступали за решение конфликтов только мирным путем и напомнили об Уставе ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств. А МИД Белоруссии решительно осудил действия ВСУ, напавших на Курскую область.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.

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