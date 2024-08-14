Глава Рыльского района Курской области заявил о напряженной обстановке

Глава Рыльского района Курской области Андрей Белоусов рассказал РИА Новости, что обстановка в муниципалитете остается напряженной.

По словам Белоусова, никаких изменений в регионе на сегодня нет.

«Большинство жителей уже выехали, но продолжаем вывозить – автобусы у нас пустые есть, маломобильных людей вывозим на легковых машинах», — пояснил Белоусов.

Он добавил, что в районе проживают прядка 30 тысяч человек. По состоянию на сегодняшний день в своих домах остаются 6 — 7 тысяч человек.

До этого глава Суджанского района Курской области Александр Богачев заявил, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе временно стихли, власти по возможности продолжают эвакуацию граждан.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.