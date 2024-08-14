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Уничтожение американского «Страйкера» в Курской области попало на видео

МО РФ показало удар по американской бронемашине Stryker в Курской области

Министерство обороны России показало видео с уничтожением американской бронемашины Stryker в Курской области. Видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.

На кадрах российский беспилотник «Ланцет» поражает машину. На ролике видно, что украинские военные спрятали Stryker под тенью деревьев и прикрыли ветками. После того как дрон ударил по бронемашине, она начала дымиться.

Это не первая американская бронетехника, уничтоженная российскими войсками в Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.

13 августа военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские морпехи в ходе выполнения боевых задач в Курской области захватили американский бронеавтомобиль Cougar H.

10 августа Минобороны РФ сообщало об уничтожении дронами-камикадзе бронеавтомобиля американского производства MaxxPro Вооруженных сил Украины под Курском.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

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