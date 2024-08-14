Свердловские приставы предложили россиянам списать долги участием в СВО

В Свердловской области судебные приставы-исполнители вербуют граждан для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает издание «Екатеринбург Онлайн».

Отмечается, что приставы вербуют должников. По словам одного из них, мужчин принуждают подписать некое «разъяснение», в котором говорится о возможности избавиться от долгов за счет отправки в зону проведения спецоперации.

Собеседник издания рассказал, что к 14:00 приставы вызвали в Орджоникидзевский отдел около 30 человек.

В пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов подтвердили работу с должниками на предмет отправки в зону СВО.

В июле сообщалось, что в Новосибирске судебные приставы арестовали счета, в том числе пенсионный, ветерана специальной военной операции на Украине Дмитрия Ленькова. Мужчина лишился ноги в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что детям судебных приставов выделят отдельную квоту на поступление в вузы.