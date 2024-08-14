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Мирошник рассказал, где готовят наемников ВСУ

Мирошник: страны Балтии размещают учебные центры для наемников, воюющих в ВСУ

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На территории прибалтийских государств размещены учебные центры для наемников, воюющих на Украине. Об этом в ходе брифинга сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«То, что они присутствуют, — однозначно, мы имеем массу фактов, массу подтверждений», — сказал он.

По его словам, их точно также направляют на Украину «для поддерживания значительно убывающей живой силы украинских боевиков».

До этого пленный украинский солдат, назвавшийся Русланом Полторацким, сообщил, что иностранные наемники принимали участие в атаке ВСУ на Курскую область.

В конце июня прибывший в ЛНР активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе заявлял, что наемников для «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией), воюющего на стороне ВСУ, вербуют в Европе и готовят в Польше.

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».

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Операция на Украине
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