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Алаудинов раскрыл планируемую тактику передвижения ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ планировали продвижение в Курской области через Мартыновку

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) был нанесен серьезный урон в Мартыновке, через этот населенный пункт украинские войска планировали дальнейшее продвижение в Курской области. Об этом заявил заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.

«Очень серьезный урон мы им нанесли в населенном пункте Мартыновка», — заявил генерал-майор.

Алаудинов добавил, что ВСУ планировали через населенный пункт свои логистические маршруты. По данным командира спецназа «Ахмат», этот узел являлся одним из основных.

Генерал-майор подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ полностью остановлены в этом участке, было уничтожено огромное количество техники и живой силы противника.

До этого Алаудинов сообщал, что обстановка в зоне обострения ситуации в Курской области взята под контроль Вооруженными силами РФ, противник выбивается из занятых им населенных пунктов.

Ранее командир «Ахмата» назвал число участвующих в боях в Курской области солдат ВСУ.

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