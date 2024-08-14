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В Германии расследуют возможную диверсию в казармах бундесвера

Spiegel: в ФРГ расследуют возможную диверсию в казармах бундесвера в Кельне

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Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранительные органы Германии проводят проверку на предмет возможной диверсии в казармах бундесвера в Кельне. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным журнала, не исключено, что в казармы было совершено несанкционированное проникновение. Есть вероятность, что водопроводная вода на территории воинской части могла быть загрязнена. В связи с этим военных и гражданских лиц призывают не употреблять питьевую воду.

Также сообщается, что в настоящее время личному составу запрещено входить на закрытую территорию.

Службу в казармах, расположенных недалеко от аэропорта Кельна, несут 4300 солдат и 1200 сотрудников командных ведомств бундесвера.

В апреле сообщалось, что Германия представила самые серьезные военные реформы со времен Холодной войны, включая возможное возрождение призывной службы в армии. Выступая 4 апреля в Берлине по случаю 75-летия НАТО, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что подписал приказ о реорганизации немецкой армии «сверху донизу».

Ранее в ФРГ выдали ордер на арест причастного к подрывам «Северных потоков».

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