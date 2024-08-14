Командир «Ахмата» назвал число участвующих в боях в Курской области солдат ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали в атаке на территорию Курской области более 11 тыс. солдат. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

По информации Алаудинова, командование ВСУ поставило своим бойцам задачу захватить Курскую АЭС к 11 августа. Однако, как отметил военный, весь ресурс, «который был более-менее на ходу», оказался «заброшен в топку». В результате украинские войска потеряли большую часть техники, подчеркнул командир «Ахмата».

Также Алаудинов добавил, что на текущий момент российские военные завершают блокирование украинских войск в Курской области. По его словам, ВСУ начинают оборонять определенные позиции, а не идти в бой.

До этого генерал-майор сообщил, что город Суджа в Курской области не находится под контролем украинских войск. По его словам, сегодня в населенном пункте находятся подразделения Минобороны РФ.

О том, как ВС РФ удается сдерживать украинское наступление в Курской области, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алаудинов исключил переговоры с Украиной.