В руководстве Израиля произошел раскол из-за споров о необходимости атаки на ливанскую «Хезболлу». Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Внутри Израиля есть раскол», — пишет издание.

Источник приводит аргументы в пользу того, что министр обороны Йоав Галант считает целесообразным прекращение огня в Газе. По его мнению, это поможет освободить заложников и снизить напряженность на северной границе Израиля, что, в свою очередь, позволит вернуть пленных израильтян домой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с другой стороны заявил, что не хочет войны, но пообещал «большую плату» в ответ на атаку.

Кроме того, издание отмечает рост действующих и бывших сотрудников службы безопасности, а также центристов, правых и крайне правых политиков, которые придерживаются мнения о необходимости предпринять «наступательные действия» в отношении «Хезболлы» со стороны Израиля.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние повышенной боевой готовности на фоне публикаций о возможном ударе со стороны Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран может совершить атаку на Израиль менее чем через сутки.