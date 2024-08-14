Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В руководстве Израиля произошел раскол

WSJ: в руководстве Израиля произошел раскол после атаки на «Хезболлу»

close
100%
Армия обороны Израиля

В руководстве Израиля произошел раскол из-за споров о необходимости атаки на ливанскую «Хезболлу». Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Внутри Израиля есть раскол», — пишет издание.

Источник приводит аргументы в пользу того, что министр обороны Йоав Галант считает целесообразным прекращение огня в Газе. По его мнению, это поможет освободить заложников и снизить напряженность на северной границе Израиля, что, в свою очередь, позволит вернуть пленных израильтян домой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с другой стороны заявил, что не хочет войны, но пообещал «большую плату» в ответ на атаку.

Кроме того, издание отмечает рост действующих и бывших сотрудников службы безопасности, а также центристов, правых и крайне правых политиков, которые придерживаются мнения о необходимости предпринять «наступательные действия» в отношении «Хезболлы» со стороны Израиля.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние повышенной боевой готовности на фоне публикаций о возможном ударе со стороны Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран может совершить атаку на Израиль менее чем через сутки.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами