В РФ предложили ввести отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов

Госкорпорация «Ростех» предложила ввести отсрочку от службы в армии для выпускников колледжей и вузов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам заместителя генерального директора «Ростеха», члена бюро Союза машиностроителей Николая Волобуева, такие меры позволят сформировать национальные проекты в кадровой политике.

Волобуев подчеркнул, что до призыва в армию молодой человек должен отработать по специальности не менее одного года, так как если парень отправляется служить сразу после выпуска, то за год срочной службы все навыки забываются.

«Важно, чтобы специалист хотя бы год отработал на своем рабочем месте, у него появился интерес к этой сфере деятельности, приверженность к работодателю, чтобы он применил полученные знания на производстве», — отметил Волобуев.

До этого депутаты Государственной думы РФ приняли во втором и третьем чтениях закон, авторы которого предлагают распространить нормы об отсрочке на службу в армии на сотрудников органов прокуратуры и Следственного комитета.

Ранее стартовал прием заявлений на отсрочку от службы для IT-специалистов.