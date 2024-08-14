Военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли более 30 успешных ударов по подразделениям Вооруженных сил Украины на Сватовско-Кременском направлении.

«При ведении освободительных действий за истекшие сутки наши войска выполнили более 30 успешных огневых задач», — сказал он.

Марочко уточнил, что удары были нанесены в районах Невского, Макеевки, Тернов и Торского по скоплениям вооружения и техники и личного состава противника. Также были уничтожены полевые склады и артиллерийские расчеты вооруженных формирований Украины.

12 августа Марочко сообщал, что солдаты Вооруженных сил России за прошедшую неделю ликвидировали свыше 9 тысяч украинских солдат и иностранных наемников. Кроме того, были отбиты порядка 20 попыток вторгнуться на территорию Луганской народной республики.

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