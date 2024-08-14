Силы ПВО уничтожили беспилотник на юге России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины на западе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел около 07:00 мск. По предварительным данным, в результате падения обломков дрона пострадавших и разрушений нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали город Шебекино и село Устинка Белгородского района.

Рано утром 14 августа в Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. По словам Гладкова, обстановка в области крайне сложная и напряженная.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.