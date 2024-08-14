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Экс-депутат Рады рассказал, чем грозит для Украины потеря Покровска в ДНР

Экс-депутат Рады Мосийчук: потеря Покровска в ДНР станет катастрофой для Украины

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РИА Новости

Сдача города Покровск (ранее — Красноармейск) на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) станет для Украины катастрофой. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом).

«Потеря Покровска станет для Украины катастрофой по двум причинам», — сказал бывший украинский парламентарий.

Во-первых, это приведет к остановке всей металлургической промышленности страны, поскольку только в этом городе идет добыча коксующегося угля, отметил он. Импорт этого угля сделает металл неконкурентоспособным, дорогим, объяснил Мосийчук.

Во-вторых, потеря Покровска откроет Вооруженным силам РФ коридор в Днепропетровскую область и позволит им наносить удары по Павлограду — промышленному центру и железнодорожному узлу, который логистически поддерживает Днепр и Запорожье, сказал он.

12 августа Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы взяли под свой контроль населенный пункт Лисичное в ДНР.

10 августа стало известно, что российские войска приблизились к трассе Донецк — Красноармейск в районе Новогродовки. Именно через эту трассу снабжают группировки украинских сил в Украинске, Селидове и Новогродовке. По этой же дороге Вооруженные силы Украины получают припасы в городе Курахово, который находится в самых выгодных позициях с точки зрения логистики.

Ранее на Украине подтвердили потерю Лисичного и других населенных пунктов.

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