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В Воронежской области сбили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: силы ПВО сбили несколько беспилотников в Воронежской области

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Shutterstock

В Воронежской области сбили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, беспилотники были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как заявил чиновник, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Он добавил, что режим опасности атаки дронов в области сохраняется.

Вечером 13 августа средства ПВО сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области.

11 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны в Ступинском городском округе Московской области отразили атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на столицу. По его словам, атаки БПЛА не прекращаются ни на день, но сегодня московское небо надежно защищено. Собянин отметил, что уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет.

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.

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