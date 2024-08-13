Иран не будет участвовать в переговорах по миру в Газе

Иран не направит своих наблюдателей на предстоящие мирные переговоры по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическую миссию Ирана при ООН.

«Мы не участвовали в непрямых переговорах о прекращении огня между ХАМАС и израильским режимом, проводимых при содействии Египта, Катара и США, и не намерены участвовать в таких переговорах», — заявили в постпредстве исламской республики.

До этого информационное агентство Reuters сообщило, что Иран обсуждает со странами Запада возможный удар по Израилю и способы возмездия за ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Анонимные дипломатические источники сообщают, что переговоры Тегерана с Вашингтоном и другими западными столицами протекают активно и длятся уже несколько дней. При этом США активно просят союзников, включая Турцию, повлиять на Иран, с целью убедить его отказаться от атаки по Израилю.

Ранее МИД Ирана счел призывы Запада не бить по Израилю лишенными политической логики.