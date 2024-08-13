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После атаки ВСУ саперы обезвреживают части кассетного боеприпаса в Лисичанске

Саперы ВС РФ обезвреживают кассетный боеприпас после атаки ВСУ на Лисичанск

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Илья Питалев/РИА «Новости»

На территории ЛНР в городе Лисичанске российские саперы проводят разминирование неразорвавшихся частей кассетного боеприпаса, выпущенного Вооруженными силами Украины. Снаряд взорвался рядом с автобусной остановкой, сообщает ТАСС.

По информации агентства, «инфраструктура сильно не пострадала — боеприпас был начинен поражающим элементом для нанесения максимального вреда людям». На месте найдены части обшивки ракеты HIMARS.

Днем 13 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Лисичанск в Луганской народной республике с применением кассетных боеприпасов. По словам главы региона Леонида Пасечника, под удар попал автобус с людьми. Один человек получил несовместимые с жизнью ранения, ранены 28 человек. Двенадцать из них находятся в тяжелом состоянии, шестеро — в крайне тяжелом. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Вскоре стало известно, что число пострадавших при атаке на автобус в Лисичанске в ЛНР возросло до 31. Министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко заявила, что 18 человек находятся в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

Ранее военный врач заявил, что Украина ведет войну без правил.

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