Белоруссия обратилась в ООН и ОБСЕ из-за беспилотников Украины

Министерство иностранных дел Белоруссии обратило внимание председателя Совета Безопасности ООН на опасность провокаций Украины, чьи беспилотники были недавно сбиты в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Белоруссии.

«В связи с инцидентом с украинскими БПЛА на территории Республики Беларусь белорусская сторона направила обращение председателю Совета Безопасности ООН, в котором привлекла внимание к необходимости прекращения Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Беларуси в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона», — указано в обращении.

В Минске также заявили об обращении в ОБСЕ с аналогичным призывом.

До этого Украина сочла неуместным реагировать на опасения Белоруссии по поводу украинских БПЛА.

9 августа группа запущенных с территории Украины беспилотников ударного типа нарушила границу Белоруссии. В результате сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили дроны.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной «неспокойной», и пообещал на месте разбираться с «этими проблемами».

Ранее в Белоруссии рассказали об обстановке на границе с Украиной.