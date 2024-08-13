Число пострадавших при атаке на автобус в Лисичанске возросло

Число пострадавших при атаке на автобус в Лисичанске в ЛНР возросло до 31. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко, ее слова размещены в Telegram-канале правительства региона.

«18 человек находятся в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии, в том числе 1 ребенок. Остальные получили ранения средней и легкой степени тяжести», — рассказала она.

Сообщается, что в эвакуации раненых с места происшествия участвуют около десяти бригад скорой помощи. Помощь раненым оказывают врачи из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР.

«Для эвакуации тяжелых пациентов в Лисичанск направлены две бригады республиканской клинической больницы и еще одна реанимационная бригада», — заявила Пащенко.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о 28 пострадавших при ударе по автобусу. Один человек получил несовместимые с жизнью ранения. По его словам, 12 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, шестеро — в крайне тяжелом. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Шебекино беспилотник атаковал автобус.