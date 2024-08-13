Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число пострадавших при атаке на автобус в Лисичанске возросло

ТАСС: число пострадавших при атаке на автобус в Лисичанске возросло до 31

close
100%
Администрация Лисичанска' class="item-image" >
Телеграм-канал Администрация Лисичанска

Число пострадавших при атаке на автобус в Лисичанске в ЛНР возросло до 31. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко, ее слова размещены в Telegram-канале правительства региона.

«18 человек находятся в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии, в том числе 1 ребенок. Остальные получили ранения средней и легкой степени тяжести», — рассказала она.

Сообщается, что в эвакуации раненых с места происшествия участвуют около десяти бригад скорой помощи. Помощь раненым оказывают врачи из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР.

«Для эвакуации тяжелых пациентов в Лисичанск направлены две бригады республиканской клинической больницы и еще одна реанимационная бригада», — заявила Пащенко.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о 28 пострадавших при ударе по автобусу. Один человек получил несовместимые с жизнью ранения. По его словам, 12 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, шестеро — в крайне тяжелом. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Шебекино беспилотник атаковал автобус.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами