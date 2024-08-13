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Под удар ВСУ в ЛНР попал автобус с людьми

Пасечник: 28 человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Лисичанск в Луганской народной республике, применив боеприпас кассетного типа. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, под удар попал автобус с людьми, один человек получил несовместимые с жизнью ранения. Еще пострадали 28 человек, 12 из них находятся в тяжелом состоянии, шестеро — в крайне тяжелом. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время на месте ЧП работают все экстренные службы.

12 августа военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что солдаты Вооруженных сил России за прошедшую неделю ликвидировали свыше 9 тысяч украинских солдат и иностранных наемников, а также отбили порядка 20 попыток вторгнуться на территорию Луганской народной республики.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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