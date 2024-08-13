Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Малаккский пролив

В рамках дальнего похода отряд кораблей российского Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в Малаккский пролив между полуостровом Западная Малайзия и островом Суматра. Об этом со ссылкой на пресс-службу флота сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что отряд российских военных кораблей начинает переход через Азиатско-Тихоокеанский регион и сейчас находится в Малаккском проливе, соединяющем Южно-Китайское море и Индийский океан.

Отряд включает в себя ракетный крейсер (ГРКР) «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».

9 августа сообщалось, что тот же отряд кораблей ТОФ покинул индийский порт Кочин после делового захода. За время стоянки российские суда пополнили запасы. Для моряков организовали экскурсию по городу Кочин и товарищеский матч по волейболу с индийскими военнослужащими. Кроме того, экипаж посетил корабли Южного военно-морского командования ВМС Индии.

Ранее сообщалось, что боевые корабли Тихоокеанского флота РФ зашли в Аденский залив.