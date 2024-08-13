Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ООН просит доступ в Курскую область для проверки данных о нарушении прав человека

Представитель УВКПЧ Шамдасани: ведомство просит у РФ доступ в Курскую область

close
100%
OHCHR

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила РИА Новости, что международное ведомство просит у Москвы доступ в Курскую область, чтобы проверить утверждения о нарушениях прав человека украинскими военными.

По ее словам, УВКПЧ пытается собрать информацию о ситуации в российском регионе, но это очень сложно сделать без доступа к территориям.

«Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — пояснила она.

11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с атаками на Курскую область. По словам омбудсмена, от действий украинской армии пострадали тысячи мирных жителей. Москалькова потребовала от ООН осудить терроризм со стороны Украины и призвала принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека.

Ранее в Минздраве рассказали о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами