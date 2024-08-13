ООН просит доступ в Курскую область для проверки данных о нарушении прав человека

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила РИА Новости, что международное ведомство просит у Москвы доступ в Курскую область, чтобы проверить утверждения о нарушениях прав человека украинскими военными.

По ее словам, УВКПЧ пытается собрать информацию о ситуации в российском регионе, но это очень сложно сделать без доступа к территориям.

«Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — пояснила она.

11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с атаками на Курскую область. По словам омбудсмена, от действий украинской армии пострадали тысячи мирных жителей. Москалькова потребовала от ООН осудить терроризм со стороны Украины и призвала принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека.

Ранее в Минздраве рассказали о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области.