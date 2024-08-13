Полковник в отставке оценил ресурсы ВСУ для продолжения боев в Курской области

Ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) для продолжения наступления в Курской области исчерпаны. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«По тем данным, которыми я сегодня располагаю, Украина исчерпала возможность наращивать свои усилия», — заявил военный.

Полковник добавил, что подошедшие резервы Вооруженных сил (ВС) РФ полностью контролируют тыловую оперативную зону подвоза боеприпасов, продуктов, горюче-смазочных материалов. Кроме того, российские бойцы уничтожают украинские эшелоны, которые выдвигаются для усиления ВСУ.

Матвийчук отметил, что ВСУ ведут не наступательные действия, а рейдовые. Украинские боевики разрушают инфраструктуру, устраивают убой скота, а также полностью нарушают все коммуникации.

Экс-полковник подчеркнул, что силы ВСУ «таят баснословно», ввиду чего в ближайшее время ВС РФ освободят Курскую область.

6 августа украинские солдаты предприняли попытку пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Ранее Минобороны показало кадры штурма позиций ВСУ в лесу в Курской области.