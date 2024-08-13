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Кишинев не станет размещать у себя F-16 для Украины

МИД Молдавии опроверг информацию, что страна разместит у себя F-16 для Украины

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Михай Карауш/РИА Новости

Министерство иностранных дел Молдавии опровергло информацию о размещении истребителей F-16, предназначенных для Вооруженных сил Украины (ВСУ), на территории республики. Об этом молдавское внешнеполитическое ведомство написало в своем Telegram-канале.

Временный поверенный в делах посольства республики в Москве был вызван в МИД РФ из-за новости о размещении истребителей F-16 для Украины на молдавской территории.

«Молдавия не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины», — говорится в сообщении МИД Молдавии.

В молдавском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что информация о размещении истребителей для украинской армии на молдавской территории является фейковой новостью, которая распространяется в Telegram-каналах и соцсетях.

МИД Молдавии подчеркнул, что республика является нейтральным государством и она продолжит соблюдать принцип нейтралитета.

До этого представитель николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что над Одессой был замечен самолет F-16. После пролета над городом он улетел в сторону Молдавии.

Ранее в США назвали один из российских истребителей загадкой для Запада.

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