Склады с военными грузами, предположительно из Румынии, поражены в Одесской области в результате ракетного удара. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, «прилет» был зафиксирован в селе Визирка, недалеко от порта и трассы, через которые в Одесскую область поступают вооружение и боеприпасы.

Лебедев рассказал, что жители Южного, который расположен в нескольких километрах, слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию «зерна». Местное подполье заверяет, что в течение последней недели в сторону складов в Визирке проехало множество фур и военных грузовиков.

10 августа сообщалось о крупном пожаре в окрестностях подконтрольного Украине Херсона. Глава назначенной Киевом военной администрации города Роман Мрочко заявлял, что огонь охватил большую территорию.

Рано утром 13 августа сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что обязательная эвакуация населения объявлена в ряде районов подконтрольного Вооруженным силам Украины города Херсона.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.