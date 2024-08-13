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Российские военные уничтожили 14 беспилотников ВСУ за ночь вне зоны СВО

Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ за ночь над тремя регионами РФ

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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские военные уничтожили 12 дронов над Курской областью, один над Белгородской и один над Воронежской областями.

Рано утром 13 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над регионами сбили украинский беспилотник. По его словам, предварительно, пострадавших или повреждений в результате атаки не выявлено.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки дрона ВСУ по легковому автомобилю пострадал мирный житель, мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног доставили в больницу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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