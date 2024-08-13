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Российские войска захватили станцию Starlink в ходе штурма в приграничье Курской области

МО: захвачена станция Starlink, ликвидирован состав ВСУ около Курской области

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Lisi Niesner/Reuters

Подразделения войсковой группировки «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, уничтожив при этом четырех украинских военнослужащих. Об этом информировало министерство обороны России.

Разведка на беспилотных летательных аппаратах обнаружила позиции ВСУ. Этим занималась штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки «Север».

Позиции ВСУ располагались в лесу.

После доклада командованию было принято решение о проведении штурма, в результате которого были уничтожены четыре военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink, рассказали военные.

Ранее Маск заявил о противодействии Starlink попыткам глушения со стороны РФ.

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