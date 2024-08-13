Украинский беспилотник сбили в Воронежской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбит силами ПВО в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа», — написал Гусев.

Предварительно, пострадавших и повреждений в результате атаки нет, подчеркнул он.

Глава региона отметил, что режим опасности атаки беспилотников, который был объявлен ранее, сохраняется.

12 августа Гусев поручил приостановить организацию и проведение массовых мероприятий на территории региона.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, тяжелое ранение получил мирный житель.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.