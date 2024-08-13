В Германии сообщили, что ВСУ использовали в Курской области немецкий танк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе операции в Курской области использовали немецкий инженерный танк Wiesent. Об этом сообщил Telegram-канал немецкой газеты Bild со ссылкой на своего эксперта по открытым данным Юлиана Рёпке.
В материале говорится, что на одном из видео, снятом украинскими военными из Курской области, был запечатлен Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой ВСУ.
Рёпке заявил, что несколько таких машин были поставлены Украине из Германии.
Инженерные или саперные танки используют для прорыва оборонных линий либо для их создания. Для чего ВСУ вели в бой Wiesent, пишет Bild, неизвестно.
Bild отмечает, что ранее были опубликованы видео применения украинскими войсками в Курской области немецких БМП Marder. Минобороны РФ заявило об их уничтожении беспилотниками.
До этого корреспондент «Би-би-си» по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер заявил, что чем дольше украинские войска остаются на российской территории, тем выше риски для них.
Ранее сообщалось о применении ВСУ химического оружия в Курской области.