Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии сообщили, что ВСУ использовали в Курской области немецкий танк

Bild: ВСУ использовали немецкий инженерный танк Wiesent в Курской области

close
100%
YouTube

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе операции в Курской области использовали немецкий инженерный танк Wiesent. Об этом сообщил Telegram-канал немецкой газеты Bild со ссылкой на своего эксперта по открытым данным Юлиана Рёпке.

В материале говорится, что на одном из видео, снятом украинскими военными из Курской области, был запечатлен Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой ВСУ.

Рёпке заявил, что несколько таких машин были поставлены Украине из Германии.

Инженерные или саперные танки используют для прорыва оборонных линий либо для их создания. Для чего ВСУ вели в бой Wiesent, пишет Bild, неизвестно.

Bild отмечает, что ранее были опубликованы видео применения украинскими войсками в Курской области немецких БМП Marder. Минобороны РФ заявило об их уничтожении беспилотниками.

До этого корреспондент «Би-би-си» по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер заявил, что чем дольше украинские войска остаются на российской территории, тем выше риски для них.

Ранее сообщалось о применении ВСУ химического оружия в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами