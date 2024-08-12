Российские солдаты продолжают удерживать инициативу на Донецком направлении и успешно «взламывать» оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, в последнее время Вооруженные силы РФ нарастили темпы наступления на упомянутом участке фронта. В том числе им удалось взять под контроль городские кварталы в населенном пункте Красногоровка.

«Российские войска по-прежнему удерживают инициативу на Донецком направлении, успешно взламывая оборону противника. <...> Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное», — говорится в заявлении.

Также в министерстве рассказали, что 12 августа военнослужащие страны взяли под свой контроль донецкий населенный пункт Лисичное.

10 августа новостное агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что ВСУ покинули позиции на окраине поселка Гродовка в ДНР. Украинские бойцы удерживают оборону на этом участке фронта в основном с помощью беспилотных летательных аппаратов, уточнялось в материале.

Ранее в ДНР российские солдаты заманили танк ВСУ в заранее приготовленную ловушку.